Schaden von 1500 Euro

Ketsch. Mehrere Einbrüche in einer Gartenanlage wurden der Polizei am Montagnachmittag gemeldet. Zunächst ein Gartenbesitzer hatte an diesem Tage festgestellt, dass in die Gartenanlage im Kreuzwiesenweg eingebrochen worden war.

Unbekannte Täter hatten sich unbefugt Zutritt zu der Anlage verschafft, zunächst den Zaun einer Parzelle überstiegen und sich dann auf das Nachbargrundstück begeben. Dort hebelten sie das Gartenhaus auf.

Anschließend haben sich die Einbrecher in der Anlage auf eine weitere Parzelle begeben, Gartenwerkzeug an sich genommen und versucht, die Tür des Gartenhauses aufzubrechen.

Bei den Einbrüchen entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Inwiefern weitere Gartenbesitzer von Einbrüchen betroffen sind, ist den ermittelnden Beamten derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer polizeilicher Untersuchungen. Deshalb werden weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, von der Polizei gebeten, sich beim Revier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, zu melden. pol