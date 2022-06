Schadstoffe abgeben

Ketsch. Die nächste Schadstoffsammlung der AVR findet am Mittwoch, 6. Juli, in Ketsch statt. Dabei werden die Stoffe entgegengenommen, die in vielen Haushalten alltäglich anfallen. Sie umweltgerecht zu entsorgen, dafür sorgt das Schadstoffmobil.

Dann können die Einwohner ihre Schadstoffe von 10 bis 12.30 Uhr auf der AVR-Anlage in Ketsch, Spey-erer Landstraße, beim Schadstoffmobil abgeben. Schadstoffe, wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel aus Haushalten werden bei der Schadstoffsammlung in haushaltsüblichen Mengen angenommen.

Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalverpackung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein. zg