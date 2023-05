Ketsch. Gelegentlich fallen in Haushalten Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Diese können am Mittwoch, 3. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr auf der AVR-Anlage Ketsch, an der L722, beim Schadstoffmobil der AVR Kommunal abgeben werden.

Flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel und dergleichen werden in haushaltsüblichen Mengen angenommen.