  Schadstoffe entsorgen

Ketsch. Gelegentlich fallen in Haushalten Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der AVR Kommunal können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden: Am Mittwoch, 24. März, können Bürger Schadstoffe von 14.30 bis 17 Uhr auf der AVR-Anlage Ketsch beim Schadstoffmobil abgeben. Schadstoffe wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel und dergleichen werden bei der Schadstoffsammlung in haushaltsüblichen Mengen angenommen.

