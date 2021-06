Ketsch. In vielen Haushalten fallen gelegentlich Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der AVR Kommunal AöR können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden. An diesem Mittwoch, 30. Juni, können Bürger Schadstoffe von 10 bis 12.30 Uhr auf der AVR-Anlage Ketsch, Speyererlandstraße L722, beim Schadstoffmobil abgeben.

AdUnit urban-intext1