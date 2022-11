Ketsch. Das Schadstoffmobil der AVR Kommunal macht an diesem Mittwoch, 30. November, Station in Ketsch. Von 10 bis 12.30 Uhr können Bürger an der AVR-Anlage, Speyerer Straße, Schadstoffe abgeben, heißt es in einer Mitteilung.

Schadstoffe wie Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen und Reinigungsmittel aus Haushalten werden dabei entgegengenommen. Zu beachten ist, dass die abgegebenen Mengen haushaltsüblich sind.