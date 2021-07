Ketsch. Das Schadstoffmobil der AVR Kommunal ist am Mittwoch, 28. Juli, in Ketsch im Einsatz. Von 10 bis 12.30 Uhr können Bürger auf der AVR-Anlage an der L 722 die problematischen Stoffe in haushaltsüblichen Mengen abgeben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

