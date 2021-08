Schätzen und gewinnen

Ketsch. Anlässlich des Tages der erneuerbaren Energien (dem Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl) startete der Verein Sonnenernte folgende Preisfrage zu den Ketscher und Brühler Gemeinschafts-Solarstromanlagen: „Wie viel Kilowattstunden Solarstrom werden bis zum 25. September eingespeist sein?“ Interessenten können Schätzwerte an sonnenernte@web.de mailen.

Der Einsendeschluss ist Montag, 20. September (Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg). Es gibt wieder ansprechende Sachpreise zu gewinnen, teilen die Mitglieder von Sonnenernte mit.

Frühere Werte als Hilfe

Folgende Informationen sollen die Lösung der Schätzfrage erleichtern: Am 10. Juni 2019 – Stichtag der letzten Preisfrage – waren an der Anzeigetafel der Seniorenwohnanlage (nur erste Anlage) 149 165 Kilowattstunden, an der MDRS-Sporthalle 486,88 Megawattstunden und an der Marion-Dönhoff-Realschule 191207 Kilowattstunden abzulesen. Zusammen waren also 827 252 Kilowattstunden Solarstrom eingespeist. 962 019 Kilowattstunden waren es am 31. Dezember, am 31. März 975 688, am 31. Mai 995 389 und am 31. Juli waren 1 016 919 Kilowattstunden abzulesen. zg