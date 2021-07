Schildkröte „Shorty“ zurück an den Altrhein in Ketsch transportiert

Ketsch. Na das war mal ein Abenteuer, das die Familie Relle aus Ketsch erlebt hat: „Am Freitag haben meine beiden Töchter Jacqueline und Jea-nine beim Gassigehen mit dem Hund eine Schildkröte auf einer zu diesem Zeitpunkt viel befahrenen Ortsstraße beim Altrheinarm in Ketsch gefunden. Um das Tier vor dem Überfahren zu retten, nahmen sie die Schildkröte mit nach Hause“, schreibt uns Arthur Relle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Nachbarin habe das Tier betrachtet und erkannt, dass es sich um eine Wasserschildkröte handeln müsste. Relle weiter: „Somit hatten meine Töchter die Schildkröte erst mal in eine ausgediente Badewanne zum Übernachten gesetzt – mit Wasser und Steininseln. Am darauffolgenden Samstag hatten sie dann versucht, in Erfahrung zu bringen, um was es für eine Schildkrötenart es sich genau handelt und was sie am Besten tun sollen. Sie versuchten, mit Auffangstationen in Hessen, mit dem Nabu, einem Tierarzt oder dem Heidelberger Zoo Kontakt aufzunehmen. Leider waren diese Stellen entweder nicht erreichbar (Wochenende) oder konnten keine Informationen geben.“

Das ist „Shorty“ mit Arthur Relles Töchtern Jacqueline und Jeanine. Die zwei Ketscherinnen haben sie von der Straße gerettet. © Arthur Relle

Letztendlich haben Jacqueline und Jeanine ein bekanntes Zoo-Fachgeschäft in Mannheim und das Reptilium in Landau kontaktiert: „Der Händler hat aufgrund der Bilder der Schildkröte bestätigt, dass es sich um eine seltene einheimische europäische Art handelt und geeignetes Futter mitgegeben. Kurz darauf hatte sich das Reptilium gemeldet und die Schildkrötenart schriftlich bestätigt – mit dem Hinweis, dass man sie wieder im Rhein aussetzen kann.“

Mehr zum Thema Tierschutz Herrenlose Wasserschildkröte gefunden Mehr erfahren

Und die Schwetzinger Zeitung war der Familie Relle auch behilflich. In einem Bericht aus dem Jahr 2017 wurde über die Aussetzung von 40 Europäische Sumpfschildkröten in Zusammenarbeit des Nabu und des Sea Life in Speyer geschrieben. Aber auch diese beiden Institutionen waren am Wochenende einfach nicht zu erreichen. Somit blieb nur eine Entscheidung – die umgehende Rückführung in den Altrhein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und dann: „Da das Aussetzen von Schildkröten (Exoten) strafbar ist, haben wir sogar noch die Polizei informiert, dass wir die einheimische Schildkröte aussetzen werden. Der Polizist hatte sogar noch unsere Töchter gelobt, weil sie sich für eine heimische Schildkröte so viel Mühe gegeben haben – und gaben grünes Licht.“

Dann kommt es zum glücklichen Ende der Hilfsaktion: „Am Sonntagvormittag haben meine Töchter und ich ,Shorty’ – so haben wir sie getauft – an einer geeigneten Stelle am Altrhein in die Freiheit entlassen. Wo? Das bleibt unser Geheimnis. Wir alle wünschen ,Shorty’ ein langes Leben und sind froh, dass wir so eine Begegnung erleben durften.“