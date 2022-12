Schlecht und Decker Sieger zum Schluss

Ketsch. „Gegner, was habt ihr dabei“ – diese Frage betraf diesmal nicht die Karten des Gegners, sondern galt der „Mitbringparty“ zum Jahresabschlussturnier des Bridge-Clubs.

Tatsächlich brachte jeder Teilnehmer etwas zum Essen mit, was er gerne mit anderen teilt, und so ergab sich nach einem kurzen Turnier zum Jahresausklang ein buntes Buffet für jedermann. Der Club konnte in den Räumen der Gemeinde Ketsch mit Glühwein aufwarten und jeder sollte dann auch zu den doch kühlen Temperaturen gerüstet sein. Preise gab es für die Sieger Ursula Schlecht mit Partner Frederik Decker, die zweitplatzierten Christoph Meyer mit Wolfgang Brandenburger und als Dritte Ulla Eisele-Ickler und Sofia Künzel.

Die Vorsitzende Ilse-Marie Oswald bedankte sich bei ihrer Stellvertreterin Margret Meier, die das Turnier souverän leitete, und gab im Namen aller die Erwartung wieder, auf ein friedvolleres neues Jahr 2023 zu hoffen. fd