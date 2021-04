Schmierereien in Ketsch sollen übermalt werden

In der jüngsten Gemeinderatsitzung ging Bürgermeister Jürgen Kappenstein noch einmal auf die Corona-Pandemie ein, „die uns derzeit alle beschäftigt und große Sorgen bereitet“. Ketsch zeige zwar im Vergleich mit anderen Gemeinden noch niedrige Infektionszahlen, dennoch sei es nach wie vor wichtig, sich weiter an die geltenden Hygieneregeln zu halten. Am 1. und 2. Mai findet für alle Personen,

...