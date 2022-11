Schmökern in der Ketscher Gemeindebücherei

Ketsch. „Das Fernsehprogramm entspricht mal wieder nicht den Wünschen? Da können wir Abhilfe schaffen“, kündigt das Team der Gemeindebücherei in der Goethestraße an. Das Angebot: „Verbringen Sie doch mal ganz entspannt bei einem Tee ,mit oder ohne Schuss’ einen Abend bei uns in der Bücherei.“ Erwachsene können in Ruhe in der Gemeindebücherei schmökern und stöbern, die Angebote kennenlernen und passenden Lesestoff für kühle Winterabende finden. „Schmökern zur blauen Stunde“ heißt es am Donnerstag, 24. November, von 18 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

