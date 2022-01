Wie sagt man so schön – er hat seine Milch gegeben: Hans Keilbach (r.) schied im Juli als Leiter des Bauamts aus dem Gemeindedienst aus. Auf 42 Berufsjahre blickte er zurück und erhielt die Ehrennadel in Silber. Keilbach arbeitete seinen Nachfolger ein und mit Marc Schneider war auch gleich gesichert, dass die Aufgabe in guten Händen bleibt. Schneider war mit seinen 31 genauso viele Jahre alt,

...