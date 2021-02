Region. Wie kann eine schnelle und konsequente Energiewende gelingen? Am Montag, 1. März, treffen die Klimalisten Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Energieökonomin Claudia Kemfert. Die Landtagskandidatinnen Cordula Markert und Beatrice Bednarz diskutieren mit der Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) über Strategien und Maßnahmen in der Klimakrise.

AdUnit urban-intext1

Die Online-Diskussion wird gemeinsam von der Klimaliste Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz organisiert. Beide treten erstmalig zur Landtagswahl am 14. März an, um Klimaschutz und Klimagerechtigkeit täglich auf die Agenda zu bringen. Die Veranstaltung mit Claudia Kemfert, die ein schnelles Handeln in Sachen Energiewende erforderlich hält, findet am 1. März um 19 Uhr statt. Sie wird live auf dem Youtube-Kanal der Klimaliste Baden-Württemberg gestreamt. zg