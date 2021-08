Schnitzeljagd durch den Ort

Ketsch. Insgesamt 50 Kinder starteten zusammen mit den Betreuern der Kurpfälzer Carnevalsgesellschaft zu einer Erkundungstour durch die Heimatgemeinde. Ziel und Zweck dieser Aktion im Zuge des Kinderferienprogramms war es, spielerisch Näheres über die Heimat zu erfahren, erklärte Präsident Hartmut Stang.

Nach einer kurzen Einweisung der Spielregeln galt es, bei der Schnitzeljagd bestimmte Anlaufpunkte im Ort zu finden. So musste man beispielsweise von der Post zu dem Punkt gehen, wo früher ein Zug in die Enderlegemeinde gefahren ist. Dort angekommen kam es darauf an, sein Geschick zu zeigen, indem man Wasser in einem Becher in einen großen Behälter transportieren sollte.

So ging es über den Kindergarten St. Bernhard, den Enderleplatz vorbei am Korbflechter zur Rheinbrücke, bevor man den ersten Stopp mit kühlen Getränken bei der Rheinhalle erreichte. Natürlich musste der Nachwuchs auf dem Weg dorthin an allen Stationen Fragen beantworten oder bei lockeren Spielen seine Fertigkeiten unter Beweis stellen.

Vier Kilometer langer Rückweg

Über weitere Stationen wie den Vielauer Platz und das Central Kino ging es zurück zur Post, wo der Ehrenpräsident und Organisationsleiter Jürgen Stang die Gruppen zum abschließenden Spiel erwartete. Die Kinder waren restlos begeistert von dieser Ralley zu Fuß durch Ketsch. Obwohl sie auf ihrem Rundgang knapp vier Kilometer zurückgelegt hatten, waren sie immer noch topfit und freuten sich über die Einladung von Präsident Hartmut Stang zu kühlen Getränken und einem leckeren Eis. Kinder und Veranstalter waren sich einig, dass diese Tour lehrreich war und einen Beitrag zur Heimatkunde geleistet hatte. zg

