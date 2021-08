Schöne Spende durch Kräuterweihe

Ketsch. Einer schönen alten Tradition folgend standen zum Gottesdienst in der Kirche St. Sebastian am Sonntag im Gedenken an Mariens Aufnahme in den Himmel Körbe mit Kräutersträußchen zum Segnen am Altar bereit. Eine kleine Gruppe unermüdlicher Helfer hatte auch in diesem Jahr dafür gesorgt, besondere Kräuter gesammelt und gebunden, die an Mariä Himmelfahrt einen würzigen Duft verbreiteten, teilt die katholische Gemeinde mit.

Im Laufe der ganz auf die Gottesmutter ausgerichteten Messe sprach Pfarrer Erwin Bertsch den Segen und ließ Weihwasser über die Sträußchen rieseln. Nur zu gerne nahmen die Gottesdienstbesucher zum Ende die geweihten Kräuter gegen eine Spende mit. Der auf diese Weise zusammengekommene Erlös in Höhe von 300 Euro ist bestimmt für die Kasse der Missionsgruppe St. Sebastian Ketsch. mf