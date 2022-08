Schöne Zusammenkunft

Ketsch. Endlich wieder feiern: Traditionell feierten dieser Tage, nach zwei Jahren Corona-Pause, wieder die Männer und Frauen der Seniorengymnastik des 1. TTC Ketsch mit ihrer Übungsleiterin Ellen Mutterer ihr beliebtes Grillfest, das mit über 60 Teilnehmern sehr gut besucht war. Zur guten Stimmung in der Ketscher Grillhütte trug natürlich auch das schöne Sommerwetter mit angenehmen Temperaturen bei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gern gesehene Gäste waren auch wieder die Partner der Seniorengymnastik-Truppe, die immer dabei sind, wenn es etwas zu feiern gibt. Da jede Frau eine Salat oder leckeren Nachtisch mitbrachte, kam ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Büfett zusammen, das mit Bratwürsten und Steaks vervollständigt wurde.

Ein besonderes Dankeschön geht dabei an Norbert Mutterer, der sich bereit erklärte, für die große Anzahl der Teilnehmer das Grillen zu übernehmen. Bei gutem Essen, kühlen Getränken und netten Leuten war die Stimmung bestens.

Mehr zum Thema Gymnastik für Senioren TTC hat Sportangebot für Männer ab 70 Jahren Mehr erfahren 1. TTC Wie kommen neue Ketscher Tischtennis-Trikots nach Seoul? Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Serie Florian Schrepp engagiert sich beim Schachclub in Ketsch Mehr erfahren

Mit viel Beifall wurde Thomas Baro, der Vorsitzende des 1.TTC Ketsch, begrüßt, der auf Einladung der Übungsleiterin bei der Feier vorbei kam.

Kennenlernen der Neumitglieder

Dieser gelungene Abend war für die Neumitglieder, die vom dem Sprecher der Gruppe Wolfgang Kraus vorgestellt wurden,besonders dafür geeignet, bei netten Gesprächen die Gruppenmitglieder besser kennenzulernen.

Sehr viel Beifall erhielten Hermann und Margit Bödigheimer, Egon Louis, Hännes Geschwill, Eva Fiebig und auch Ellen Mutterer mit ihren durchweg lustigen Textbeiträgen. Natürlich wurde auch kräftig gesungen und das Badner Lied, wie schon Tradition bei den Senioren, durfte zum Abschluss auch nicht fehlen. Kurzum: Ein schönes, langes und kommunikatives Grillfest – wie immer, wenn diese zusammengewachsene Gruppe feiert.

Der 1. TTC Ketsch bietet Seniorengymnastik für Männer ab 70 Jahren an, die sich auch im Alter bewegen möchten. Eine aufgeschlossene und harmonische Gruppe trainiert jeden Donnerstagmorgen von 9.30 bis 10.30 Uhr in der alten Schulturnhalle. Außer Kommunikation, Entspannung und Freude legt Übungsleiterin Ellen Mutterer besonderen Wert auf Schulung der Reaktion, der Koordination, Erhalten und Verbessern der Beweglichkeit sowie der Blutzirkulation in Händen und Füßen und die Kräftigung der Muskulatur. Fragen zu diesem Angebot des TTC werden von Ellen Mutterer unter Telefon 06202/69 25 03 sehr gerne für Interessierte beantwortet. zg