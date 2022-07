Schrepp nutzt Fehler routiniert aus

Ketsch. In der zweiten Runde des Vereinsturniers kam es in der Gruppe A zu der Begegnung der beiden Favoriten. Dabei konnte sich in einem spannenden Duell Martin Schrepp gegen Marcel Herm durchsetzen.

Marcel Herm, der wieder einmal mit seinem mangelhaften Zeitmanagement zu kämpfen hatte, erlaubte sich in der Schlussphase der Partie einige Ungenauigkeiten, die Schrepp routiniert ausnutzte und so einen sicheren Sieg schaffte.

In einer weiteren Begegnung besiegte Yasin Öztürk in einem fein geführten Endspiel Andreas Leinenbach. Die Überraschung des Spieltages schaffte Kai Schäfer, der mit einer schönen Kombination dem favorisierten Hans Peter Detter den Punkt abknöpfte.

Bei Mattangriff überlistet

In der Gruppe B konnte Leon Ossenkopp Ron Freudenberger mit einem Mattangriff überlisten und holte sich schon seinen zweiten Punkt. Simon Hinkel führte Alfred Kief ganz geschickt in ein für ihn gewonnenes Endspiel. Jannik Huck setzte seine Siegesserie aus der Verbandsrunde fort und konnte gegen Patrick Kohlmeier einen weiteren Sieg einfahren. Da einige Partien noch ausstehen, ist das Tabellenbild in beiden Gruppen noch nicht aussagekräftig.

Am Freitag, 8. Juli, findet die Mitglieder- und Spielerversammlung statt. Beginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg