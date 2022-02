Schrepp zeigt seine Klasse

Ketsch. In der ersten Runde der Online-Schachliga, in der mehr als 350 Mannschaften aus ganz Deutschland an den Start gehen, zeigte die erste Vertretung von Ketsch eine feine Leistung. Ketsch I, das in der zweithöchsten Klasse startet, landete einen 2,5:1,5-Sieg gegen die Vertretung von Doppelbauer Kiel.

An Brett 2 knöpfte Marcel Herm seinem Gegner einen Bauer ab und verwandelte diesen Vorteil souverän in einen vollen Punkt. Überragend war die Leistung von Martin Schrepp am Spitzenbrett. Gegen einen deutlich höher bewerteten Spieler brach er mit einem Springer-Opfer die Stellung seines Gegners auf und startete einen erfolgreichen Mattangriff, der ihm den verdienten Sieg brachte. Julius Malsam gab in leicht besserer Stellung remis und sicherte den Sieg.

Lehrgeld musste die ausschließlich aus Nachwuchskräften bestehende zweite Mannschaft bei ihrer 0:4-Niederlage zahlen.

Öztürk und Malsam mit Remis

In einer Nachholpartie zur Vereinsmeisterschaft trennten sich Yasin Öztürk und Julius Malsam mit einem Unentschieden. Am Freitag, 11. Februar, findet das Schnellschachturnier für den Monat Februar statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg