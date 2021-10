Schüler der TSG laufen sich frei

Ketsch. Insgesamt 16 fleißige ehrenamtliche Helfer der Handballabteilung der TSG Ketsch, darunter viele Jugendspieler, Trainer und Aktive, machten sich auf den Weg in die Ketscher Grundschulen zum Grundschulaktionstag, zu dem der Badische Handball-Verband zusammen mit der Gesundheitskasse AOK regelmäßig bittet. Dieser musste 2020 leider Corona-bedingt ausfallen. Darum wurden in diesem Jahr die Schüler der zweiten und dritten Klassen unter dem Motto: „Lauf dich frei! Ich spiel dich an!“ an den Handballsport herangeführt.

An den Schulen schwappte die Begeisterung der Betreuer schnell auf die rund 240 Kinder über. Diese konnten sich und das Spiel mit dem Ball bei verschiedenen Aufgaben ausprobieren. So ging es zum Beispiel bei einer Runde „Würfelball“ so richtig zur Sache, bevor jedes Kind eine Urkunde über den Erfolg beim AOK Handball-Spielabzeichen und ein kleines Präsent entgegennehmen durfte.

„Ein Dank nochmal an alle Helfer, Schüler und Lehrer für die Unterstützung. Wir Handballer freuen uns natürlich darauf, viele der Kinder in unserem Jugendtraining wieder zu sehen“, hieß es am Ende auf Seiten der TSGler. Informationen zu den Trainingszeiten seien unter www.tsg-ketsch.de verlinkt zu finden.

