Schüler entlarven die Stromfresser

Ketsch. Im Klassenzimmer der 4b von Lehrerin Katja Baumann sind verschiedene Projektstationen aufgebaut und in kleinen Gruppen sind die Schüler gerade damit beschäftigt, die vorbereiteten Versuchsanordnungen auszuprobieren. „Wir haben hier eine Kartoffel-Batterie gebastelt“, erklärt Mia (10) und ihre Mitschülerin Marla (9) ergänzt: „Dafür braucht man eine Münze, einen Nagel, natürlich eine Kartoffel und alles wird mit Kabeln verbunden und eine kleine Lampe angeschlossen. Und die Stromerzeugung funktioniert wirklich.“

An anderen Stationen wird anhand von selbst gebastelten Windrädern das Thema Windkraft ausprobiert, an einer weiteren Station kann man den Stromverbrauch von Halogen, Glüh- oder LED-Lampen vergleichen und was es mit Solarenergie und Wasserkraft auf sich hat, kann ebenso direkt am Modell ausprobiert werden.

Wie zuvor in der 4a bei Lehrerin Belifin Toktas war Michael Boeke von der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg (Kliba) in der 4b zu Gast und leitete das Schulprojekt, dass mehrere Module umfasst. „Bereits ab der dritten Klasse haben die Schüler sich mit verschiedenen Projekten beispielsweise zu den Themen erneuerbare Energien, klimabewusste Ernährung, Müll und Recycling beschäftigt. Heute findet der zweite Teil der Projekttage Energie und Klimaschutz statt“, erklärt der Referent für Umweltbildung.

Dass sich die Schüler sehr für diese Themen interessieren, sei deutlich zu spüren. „Die Schüler sind immer wieder mit Begriffen wie Klimaschutz, Klimawandel oder Energiesparen konfrontiert und machen sich auch Gedanken um ihre Zukunft. Daher ist es wichtig, sie und die Familien für diese Themen zu sensibilisieren und aufzuklären. Dass jeder schon im kleinen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, ist den Schülern spätestens nach den Projekttagen bewusst“, führt Michael Boeke weiter aus.

Verflixter Standby-Modus

In der Woche davor hätten die Schüler Messgeräte mit nach Hause bekommen, um zu dokumentieren, welche Elektrogeräte welchen Verbrauch generieren. „Schnell wird den Schülern deutlich, dass besonders der Standby-Betrieb doch mehr Energie benötigt, als man vielleicht denkt, und es werden manchmal richtige ‚Stromfresser’ im Haushalt entdeckt“, ergänzt Klassenlehrerin Katja Baumann, die die Schüler zuvor im Sachunterricht auf das Projekt vorbereitet hat.

„Eine wichtige Projekterfahrung für die Schüler ist es, dass sie Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wie sie selbst aktiv etwas in ihrem Verhalten tun können, was sich positiv auf den Klimaschutz auswirkt. Selbst wenn es nur das konsequente Ausschalten von Lichtquellen, die nicht benötigt werden, oder das Ziehen von Steckern, um den Standby-Modus zu unterbrechen, ist – in Summe macht alles einen Unterschied“, weiß Michael Boeke.

Seit vielen Jahren begleitet er und seine Kollegen Schüler bei den Projekten der Kliba an den Schulen im Rhein-Neckar-Kreis. Das Angebot richtet sich dabei überwiegend an die Klassen drei und vier der Grundschule, es gäbe jedoch auch Projekte für die Sekundarstufe. „Wir nutzen das Angebot der Kliba sehr gerne, denn es macht den Schülern immer sehr viel Spaß und ist eine sehr gute Ergänzung des Lernstoffs zu diesen Themen. Die Materialien und Versuchsaufbauten werden von der Kliba mitgebracht und die Referenten sind sehr kompetent und engagiert“, freut sich Katja Baumann.

Ausweis als „Experte“

Auch in den nächsten Schuljahren wird es dieses Angebot geben. Die Schüler der 4b, die nun echte „Experten“ geworden sind, erhielten nach erfolgreichem Abschluss der Projekte sogar kleine Ausweise, die bestätigen, dass sie nun geschulte Klimaschützer sind.