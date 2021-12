Sehr beeindruckende Zahlen konnten die Verantwortlichen in der Neurott-Gemeinschaftsschule präsentieren. Das sind zuvorderst Elena (8), Zoelle (7) und Felix (8), die dort Grundschüler sind und beim Sponsorenlauf die Beine in die Hand nahmen. „Ich bin acht Runden gelaufen“, sagte Felix, seine Kameradinnen der dritten Klassenstufe brachten es auf elf und 15 Runden – aber Felix war an dem Tag

...