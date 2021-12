Schuhsammelaktion erfolgt dieses Mal völlig kontaktlos

Ketsch. Die Kolpingsfamilie Ketsch feiert das Gedenken an den Tod von Adolph Kolping mit einem eigens gestalteten Gottesdienst am Sonntag, 5. Dezember, um 10.30 Uhr in St. Sebastian. Damit verbunden ist auch die Ehrung langjähriger Jubilare. Alle Mitglieder und Freunde sind dazu eingeladen.

„Mein Schuh tut gut“ – unter diesem Motto gibt es die große Schuhsammelaktion des Kolpingwerkes Deutschland zum Kolpinggedenktag. Die Kolpingsfamilie Ketsch macht natürlich wieder mit – die Abgabe der Schuhe erfolgt kontaktlos. Tragfähige Schuhe, die beispielsweise nur noch im Schrank stehen, werden paarweise gebündelt als Spende entgegengenommen. Sammelstelle ist vor dem Haupteingang des katholischen Pfarrheims. Die Schuhspenden einfach vor der geschlossenen Tür ablegen. Abgabe ist am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag, 5. Dezember, nach dem Gottesdienst bis 13 Uhr.

189 502 Paar Schuhe kamen zuletzt bei „Mein Schuh tut gut“ zusammen – noch mehr als im Vorjahr. Mit solch einem Ergebnis hatte Referent Otto M. Jacobs nicht gerechnet. Nicht in einem Jahr, das geprägt war von der Pandemie mit all den Einschränkungen. Der Erlös für die Schuhe betrug 24 559 Euro. zg