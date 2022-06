Schulanbau auf Kurs

Ketsch. Einstimmig wurde im Gemeinderat Ketsch die rund 47 000 Euro schwere Auftragsvergabe für die Estricharbeiten im Anbau der Alten Schule an das Unternehmen „Modern Bodenbau“ beschlossen.

Die Rohbauarbeiten, so Bauamtsleiter Marc Schneider, seien so gut wie abgeschlossen und auch die Dachabdichtungsarbeiten würden beendet. Dem Zeitplan sei man aktuelle sogar etwas voraus. Leider läge der Preis für die Estricharbeiten mit 47 000 Euro 17 Prozent über der Schätzung, die sich auf rund 38 500 Euro belief. Die Kostensteigerung wäre angesichts der aktuellen Entwicklungen im Baubereich nachvollziehbar. Eine Einschätzung, die am Ratstisch geteilt wurde, so dass der Auftragsvergabe ohne größere Diskussion zugestimmt wurde. ske