Schutz vor Unfall und Gefahr

Ketsch. Am Ende gab es sogar noch etwas Süßes – es war also allein deshalb eine gelungene Stippvisite für Alina (7). Mit ihrer Großmutter Brigitte war sie zur Radlersegnung in den schönen Pfarrgarten in unmittelbarer Nähe zur Kirche St. Sebastian gekommen. Und bei bestem Wetter avancierte auch die kurze Andacht unter einem der großen Kastanienbäume zu einer vortrefflichen Abwechslung.

„Möge der Wind dir den Rücken stärken; möge nach so manchem Schauer – die Sonne die Tropfen auf deinem Gesicht trocknen. Mögen deine Lungen voll Luft und deine Beine voll Kraft bleiben. Möge dein Sattel dich tragen wie eine Sänfte und eine Arme stark bleiben am Lenker. Möge Gott dich schützen vor Unfalle und Gefahr, die auf deinem Weg und in deinem Leben lauern. So beschütze und segne Dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.“

Gutes Gefühl vermittelt

Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür sprach es und vermittelte nicht zuletzt mit Fürbitten und einem Psalm ein gutes Gefühl vor Antritt des Rückwegs. Denn es war wieder viel los auf den Straßen, auf Feld- und Radwegen an diesem warmen Sonntag.

Das Stadtradeln hatte einen Tag zuvor begonnen und so nutzte auch der eine oder andere Protagonist dieser Aktion mit dem Blick darauf, CO2 einzusparen, die Gelegenheit, sich im Pfarrgarten den Segen für die noch zu fahrenden Kilometer zu holen.

Gemeinsam mit Diakon Heiko Wunderling ersann Gaa-de Mür die Veranstaltung, die als sehr gelungen gelten darf. Doch auch an anderen Tagen bietet die offene Kirche die Möglichkeit für Pedaleure, eine besinnliche Pause einzulegen. Wer beim Radausflug oder Spaziergang in St. Sebastian einkehrt, auf den wartet eine Überraschung. mab