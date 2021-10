Schwimmbad Ketsch: Pro Woche 16 Kurse mit rund 80 Kindern

„Ich hatte im vergangenen Jahr ernsthafte Sorgen, wann mein Sohn Elias nun endlich die Möglichkeit haben wird, schwimmen zu lernen. Er ist nun sieben und ich mein älterer Sohn, der inzwischen 14 ist, konnte in diesem Alter schon längst schwimmen“, erinnert sich Andrea Wörner aus Hockenheim. Lange waren die Bäder Corona-bedingt geschlossen, in den kurzen Öffnungsphasen in der Pandemiezeit

...