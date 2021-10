Schwimmtraining wieder möglich

Ketsch. Die DLRG darf ab Montag, 8. November, das Schwimmtraining wieder aufnehmen. Mit Hygienekonzept ist ein Training alle 14 Tage möglich. Dabei werden drei der sechs Schwimmgruppen ab dem Neustart jede zweite Woche trainieren, die anderen drei Gruppen ab Montag, 15. November, jede zweite Woche. Eine Übersicht über den Zeitplan ist auf der Homepage und auf Instagram zu finden, teilt die Ortsgruppe mit.

Die Teilnahme ist nur mit 3G möglich. Bei schulpflichtigen Kindern reicht der Schülerausweis. Badekleidung soll bereits unter der Kleidung getragen werden, die Duschen bleiben geschlossen. Ins Bad dürfen nur Trainer und Teilnehmer. Die Gruppen sammeln sich vor dem Hallenbad und gehen geschlossen mit ihrem Trainer in das Hallenbad.

Um als Mitglied am Schwimmtraining teilnehmen zu können, ist eine einmalige Anmeldung notwendig. Diese erfolgt per Mail an trainingsanmeldung@ketsch.dlrg.de mit dem Namen des Kindes und der entsprechenden Gruppe . zg