„Schwöbel kommt“ dann eben im Juli

Ketsch. „Schwöbel kommt“ – das galt lange als unsicher im Central Kino. Für Anfang November angedacht, klappte es wegen der Corona-Pandemie dann auch zu Beginn des Januars nicht. Es gibt nun aber einen dritten Anlauf – aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei – und der Kabarettist, Schriftsteller und Sozialwissenschaftler Hans-Peter Schwöbel soll nun am Mittwoch, 21. Juli, um 19.30 Uhr in die Enderlestraße 24a kommen.

In Sachen Dialekt ist Hans-Peter Schwöbel Poet und ein wahrer Mundart-Artist, der es wie kaum ein anderer versteht, das Kurpfälzische zum Klingen zu bringen. Mit Witz, manchmal auch kritisch und ein wenig bissig, verarbeitet er seine Wahrnehmungen in unserem Dialekt. Außerdem regt er immer wieder mit geistreichen Essays zum Nachdenken an, heißt es in einer Mitteilung.

Bereits gekaufte Karten haben noch ihre Gültigkeit. Wer Restkarten möchte oder Fragen hat, schreibt eine E-Mail an event@kino-ketsch.de oder wendet sich an die Vorverkaufsstelle Buch und Manufakturwaren, Telefon 06202/1 26 30 60. zg/mab