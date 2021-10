Schwöbel stellt sein neues Buch vor

Ketsch. „Buch & Manufakturwaren“ lädt am Donnerstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr zu einer Veranstaltung in kleinem Kreis ein. Professor Hans-Peter Schwöbel präsentiert an diesem Abend seinen neuen Essayband „Fluchtkulturen“.

Schwöbel verbindet in seinen zeitkritischen Essays wissenschaftliche Klarheit, aphoristische Kürze und filigrane Poesie. Er beschreibt die Situation auf Grundlage seiner vielen Arbeits- und Forschungsaufenthalte in Afrika, Asien und in der Karibik.

Der Eintritt zu dieser Lesung mit Diskussionsmöglichkeit ist frei. Aufgrund des eingeschränkten Platzangebotes wird trotzdem um vorherige Anmeldung bei Buch & Manufakturwaren, Telefon 06202/1 26 30 60, gebeten. Der Zutritt ist nur mit einem 2G-Nachweis möglich. zg/ras