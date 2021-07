Sehr flexibles Modell geplant

Ketsch. Es ist eine Dauerbaustelle. Oder mit Bürgermeister Jürgen Kappenstein formuliert: Nach der Schaffung von neuen Betreuungsplätzen ist vor der Schaffung neuer Betreuungsplätze. Der Vergleich mit Sisyphos würde zu weit führen, aber in die Richtung gehe es rund um den Ausbau von Kinderbetreuungsplätze schon. „Wir bauen und bauen und es sind immer zu wenige.“

Aber die Gemeinde sei weiter auf dem Weg und jetzt wurde ein Vertrag mit dem Verein „In Familia“ für den Betrieb einer Kindertagespflege im Anwesen Sandgrubenweg 12 für bis zu 24 Kindern im Bereich unter drei Jahren unterschrieben. Ein kleiner, aber wichtiger Schritt, so Kappenstein. Gerade weil es für Eltern ein sehr flexibles Angebot beinhalte.

Besonders an der Kindertagespflege, so Vereinsvorsitzende Sandra Freudenberger-Nobili, seien die Möglichkeiten der Eltern, Betreuungstage passend zu ihren Bedürfnissen zu buchen. Zwischen ein und fünf Tage die Woche von 7.30 bis 16 Uhr sei alles möglich. Vor knapp drei Wochen ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung dazu, diesen Vertrag zu unterschreiben. Und der Bürgermeister ließ keinen Zweifel daran, dass er dies gerne tat.

Das Angebot von „In Familia“ erweitere das Betreuungsangebot in der Enderle-Gemeinde sinnvoll und sollte so schnell wie möglich verwirklicht werden. Die Kosten von 105 000 Euro für die Umbauarbeiten inklusive zweitem Rettungsweg über eine Nottreppe, bewertet Kappenstein als zielführend. Die Umbauarbeiten werden sich, so Julia Köster, von Vereinsseite für das Projekt verantwortlich, noch bis in den Oktober ziehen. Doch der geplante Öffnungstermin 1. November stehe. „Ich glaube, dass das zu schaffen ist und die Hasen und Igel im November ihr neues Domizil beziehen können.“ Neben flexiblen Betreuungszeiten gilt als Vorteil die strikte Zuteilung von Bezugspersonen. Da gebe es keine Wechsel, sodass ein Kind stets die gleiche Bezugsperson habe.

Aktuell verfügt Ketsch über 120 Betreuungsplätze im Bereich unter drei Jahren und 379 im Bereich zwischen drei und sechs Jahren. Der Neubau in der Gartenstraße bietet weiteren Platz für 50 Kinder unter drei Jahren und 40 Kinder über drei Jahren. Mit der Erweiterung des katholischen Kindergartens Regenbogen kommen wahrscheinlich noch zwei Gruppen à zehn Kinder im U3- Bereich hinzu, sodass Ketsch dann über 190 Betreuungsplätze in diesem Segment habe und 419 Plätze für über Dreijährige. Dazu kommen dann im November noch die 18 bis 24 Kinder unter drei Jahren im Sandgrubenweg.

Macht am Ende zwischen 208 und 214 Plätze für den U3-Bereich. Im Vergleich zum aktuellen Stand ist das beinahe eine Verdoppelung der Betreuungsplätze. Und trotzdem gelte das Bonmot des Bürgermeisters vom Anfang. ske