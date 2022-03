Selbst etwas ins Paket zu tun, ist sehr wichtig

Ketsch. Insgesamt beinahe 40 große Pakete – beschriftet nach Alter und ob für ein Junge oder ein Mädchen – stapeln sich derzeit im Johanneskindergarten und werden noch in dieser Woche abgeholt. „Die momentane Situation in Europa, der Krieg und das viele Leid hat uns bewogen, ganz aktiv und kurzfristig eine Spendenaktion ins Leben zu rufen“, erklärt die Kindergartenleiterin Andrea Winkler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor einigen Wochen hatten sie und ihr Team gemeinsam mit dem Elternbeirat Geld in den Gruppen gesammelt, um für die Kindergartenfaschingsparty Süßes oder kleine Überraschungen zu besorgen.

Spielsachen und Hygieneartikel

„Die Eltern waren so großzügig, dass wir bei weitem nicht alles für das Faschingsfest brauchten und nun entschieden haben, dieses Geld für Kinder in der Ukraine zu spenden. Mit einer Geldspende einer Erzieherin aus dem Team kam eine schöne Summe zustande. Zudem haben wir die Eltern gebeten, wenn sie dies möchten, kleine ‚Hilfspakete für Kinder’ zu packen mit kleinen Spielsachen, Hygieneartikeln speziell für Kinder, wie beispielsweise Haarspängchen oder kleine Malbücher. Dinge sollten es sein, die ein Kind dringend benötigt, wenn es vorerst nichts mehr hat“, führt die Leiterin des Johanneskindergarten weiter aus. Sie und das Team seien immer wieder überwältigt, wie groß der Zusammenhalt und die Spendenbereitschaft in der Elternschaft sei und wie engagiert der Elternbeirat solche Aktionen begleitet. Innerhalb kürzester Zeit seien die Päckchen abgegeben worden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit Aufklebern verziert

„Wir sprechen das Thema Krieg nicht mit den Kinder in den Gruppen an, aber die Kinder wissen dennoch, dass es Kinder gibt, die Hilfe brauchen und es ist rührend zu erleben, wie wichtig den Jüngsten das Thema Helfen ist. Selbst Artikel in ein Paket zu legen, ist für die Kinder von großer Bedeutung. Viele haben die Pakete bemalt oder mit Aufklebern verschönert. Deshalb haben wir die fertig gepackten Pakete genauso gelassen, wie sie bei uns ankamen und werden diese so weiterleiten“, ergänzt die Erzieherin, die selbst zweifache Mutter ist.

Nach Rücksprache mit der Ketscher Gemeindeverwaltung sei der Johanneskindergarten an die Organisation „Helfen in Brühl und Umgebung“, initiiert von Sean Ireland verwiesen worden, die sich nun um die weitere Verteilung der gespendeten Artikel kümmern werde. „Wir werden natürlich gerne wieder Spendenaktionen starten, wenn etwas benötigt wird“, betont Andrea Winkler.