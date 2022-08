Selbstgemachte Tränke an Bauhof übergeben

Ketsch. Alle Lebewesen brauchen Wasser. Nicht nur Bäume und Büsche, für die die Gemeinde derzeit die Bevölkerung um Mithilfe in Form von Wasserspenden bittet (wir informierten), auch Vögel und Insekten brauchen Wasser, teilen die Grünen mit. Wie Mitarbeiter des Bauhofes berichteten, gebe es bei der aktuellen Wetterlage im und um den Bauhof keine ausreichenden Möglichkeiten für Vögel und Insekten, an Wasser zu kommen, heißt es weiter.

Um hier Abhilfe zu schaffen, haben die Grünen in Ketsch gehandelt und auf Vorschlag des grünen Gemeinderates Nikolas Martin eine Tränke gebaut. Diese wurde an den Bauhof übergehen. Es wäre schön, wenn auch Bürger durch Schaffung von Wasserstellen für Vögel und Insekten, zum Beispiel in Form von solchen Tränken, in ihren Gärten und Höfen mithelfen würden, findet Nikolas Martin. Wichtig zu beachten sei, dass es Ein- und Ausstiegshilfen für die Tiere gebe (siehe Bild), am besten aus Holz. So können ins Wasser gefallene Tiere sich selbstständig aus der Tränke „retten“. Auch sollte die Tränke regelmäßig trockenfallen und gereinigt werden, damit sie nicht zu einer Aufzuchtanlage für Stechmücken wird.

Die Grünen unterstützten natürlich auch den Aufruf der Gemeinde nach Wasserspenden für die Straßenbäume. Gerade bei der jetzigen Wetterlage werde uns deutlich gezeigt, wie wichtig die Bäume als Schattenspender seien. Es sei schade um jeden Baum, der vertrockne „und auf Kosten von uns allen ersetzt werden muss“, heißt es abschließend. zg