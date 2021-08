Selina und Timo Foitzik schreiten durch Spalier aus Schornsteinfegern

Ketsch/Hockenheim. Bessere Voraussetzungen kann es für eine Heirat eigentlich nicht geben: Gleich vier Schornsteinfeger erteilten dem Brautpaar Selina Foitzik (geborene Christ) und Timo Foitzik aus Ketsch ihren Segen. Wenn auch mit einem Jahr Verspätung, bedingt durch die Pandemie. Darüber hinaus dürfte der Bräutigam selbst das nötige Quäntchen Glück ins zukünftige Eheleben mitbringen, denn auch er arbeitet als selbstständiger Schornsteinfegermeister. Das Brautpaar gab sich am vergangenen Samstag in der evangelischen Kirche in Hockenheim das Ja-Wort. Pfarrer Michael Dahlinger führte durch den Gottesdienst, der durch viele persönliche Elemente emotional gestaltet war. So gab es ein Sand-Ritual in Anlehnung an gemeinsame Urlaube.

Zur Trauzeremonie kam Ben, der vierjährige Bruder der Braut, als Trauringträger zum Einsatz. Doch auch die Sängerin Vanessa Schwarz sorgte mit ihren stimmgewaltigen Musikbeiträgen für Gänsehautmomente. Die vier Glücksboten in Form von Schornsteinfegerkollegen kamen schließlich nach dem Gottesdienst zum Einsatz, durch deren Spalier das Brautpaar schritt.

Generell hatten Selina und Timo Foitzik das Glück bisher auf ihrer Seite. Die Erzieherin gleicht ebenso einer Frohnatur. Jahrelang war sie Aushängeschild als Tanzmariechen beim Karnevalverein Narhalla in Ketsch und ertanzte zahlreiche Preise. Die Krönung fand ihre Leidenschaft beim Karnevalsverein Feurio in Mannheim, wo sie Deutsche Vizemeisterin im Schautanz wurde. Bis heute ist sie dem Tanzen stark verbunden. Es wundert somit kaum, dass das Paar vor fünf Jahren zueinander fand. Kennengelernt hatten sie sich über ein Onlineportal. Schnell merkten sie, dass sie einen guten Draht zueinander haben. Schließlich trafen sie sich offline auf einen Kaffee. Ein erster gemeinsamer Urlaub zeigte schnell, dass die Chemie stimmt. Die Liebe zum Reisen kristallisierte sich als ein Bindeglied unter vielen heraus. Umso mehr freuen sich die beiden, ihr Traumziel Malediven nun als Hochzeitsreise besuchen zu können. clo