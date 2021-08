Staub sowie Berge von Schutt und Sperrmüll beherrschen nach wie vor das Straßenbild in den Überschwemmungsgebieten, als Michael Rößler mit seinen Bautrocknern und Stromaggregaten in Ahrweiler ankommt. An dieser Stelle stand das Wasser bei der Flut innerhalb kürzester Zeit einen Meter hoch.

© Rößler