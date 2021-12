Impfen, boostern, boostern, impfen – um die jeweiligen Quoten zu erhöhen und der Pandemie irgendwann mal Herr zu werden, braucht es Mittel und Gelegenheiten. So eine Gelegenheit hat sich beim Wassersportclub und dem Deutschen Roten Kreuz ergeben – die Bootshaus-Aktion mit 151 Booster-Impfungen sind große Klasse und schreien danach, so oder so ähnlich kopiert zu werden.

Denn beim Impfen und Boostern wurden stets auch niederschwellige Angebote angeregt – ein Grund, warum in Deutschland die Impfquote nicht wie gewünscht ausfalle, liege darin, dass es zu wenige solcher Angebote gebe, hieß es.

Nun hat nicht jeder Verein wie der Wassersportclub das Glück, einen so sehr engagierten Mediziner wie Alexander Ader in seinen Reihen zu haben. Dennoch sind bei mittelgroßen und großen Vereinen häufig mindestens Kontakte zu Ärzten existent, die durchaus auch fürs Impfen und Boostern genutzt werden könnten. In Vereinen hat man die Diskussion beim Für und Wider des Impfens auch gleich mit dabei und vielleicht lässt sich ein Zauderer vom willigen Trainingspartner ja doch noch überzeugen. Wer will der Letzte im Verein sein, der nicht geimpft ist?

Wenn nun noch die Politik die Mittel zur Verfügung stellt – also ausreichend Impfstoff – könnte es vermehrt vorwärts gehen.

