Solarstrommenge einschätzen

Ketsch. Anlässlich der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg will der Ketscher Umweltverein Sonnenernte zum Nachdenken über die Energie der Sonne anregen, heißt es in einer Pressemitteilung, und hat dafür bereits im April die Preisfrage zu den Ketscher und Brühler Gemeinschafts-Solarstromanlagen gestartet: „Wieviel Kilowattstunden Solarstrom werden bis zum 8. Oktober eingespeist sein?“

Informationen über die Gemeinschaftsanlagen sind im Internet unter http://sonnenernte.de.to/ erhältlich und an den Anzeigetafeln der Seniorenwohnanlage in der Gassenäckerstraße und der Anlage der Marion-Dönhoff-Realschule in Brühl zu lesen. Interessenten können Schätzwerte an sonnenernte@web.de mailen. Einsendeschluss ist am Sonntag, 1. Oktober, also bis zur zehnten Auflage der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg, die vom 23. bis 26. September stattfinden, wobei der verlängerte Aktionszeitraum in diesem Jahr vom 18. September bis zum 8. Oktober läuft.

Powerlampe oder Gartenset

Auf die besten Schätzer warten Sachpreise wie Powerlampe, Gartenset, Handtücher, Trinkflaschen, Schwimmbrille, Thermo-Untersetzer und dergleichen. Folgende Informationen sollen die Lösung der Schätzfrage erleichtern: Am 25. September 2021 (Stichtag der letzten Preisfrage) waren an der Anzeigetafel der Seniorenwohnanlage (nur eine Anlage) 171 733 Kilowattstunden, an der Marion-Dönhoff-Realschul-Sporthalle 631,07 Megawattstunden und an der Marion-Dönhoff-Realschule 230 472 Kilowattstunden abzulesen. Zusammen waren also 1 033 275 Kilowattstunden Solarstrom eingespeist. 1 042 878 Kilowattstunden waren es am 31. Dezember 2021, am 28. Februar dann 1 048 409, am 30. April 1 066 734, am 31. Juli 1 101 696 und am 31. August schließlich 1 112 497 Kilowattstunden, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg