  Solide und mit Substanz

Es ist eine Erfolgsmeldung, die zur rechten Zeit kommt: Das große Logistikzentrum der ehemaligen 21sportsgroup hat mit der LGI Logistics Group International einen neuen Mieter, der langfristig zahlreiche Arbeitsplätze schaffen will. So mancher Beobachter mag sich dabei allerdings ungut an die Anfangszeit des Projekts im Gewerbegebiet Süd erinnert fühlen. Die Aussichten, die die Chefs der 21sportsgroup damals vor dem Bau des riesigen Logistikzentrums öffentlich verkündeten, klangen nämlich ebenfalls gut: ein großer moderner Standort, eine dauerhafte Perspektive und „hunderte“ hochwertige Jobs. Der damalige Traum zerplatzte jedoch schnell, denn nach nur rund einem Jahr mit recht überschaubarem Betrieb zog sich der Sportartikelhändler aus der Enderlegemeinde zurück und beantragte Anfang 2020 schließlich die Insolvenz. Für Ketsch keine gute Situation, denn neben den niemals realisierten „hunderten“ Stellen gingen rund 40 tatsächliche Jobs verloren – und die große Halle stand weitestgehend leer.

Die Pläne der LGI lassen aber nur auf den ersten Blick Parallelen erkennen. Denn mit der Traditionsfirma kommt ein etablierter Branchenspezialist. Mit über 5000 Mitarbeitern an mehr als 45 Standorten weltweit vertreten, ist LGI einer der ganz Großen im Geschäft. Entsprechend solide sind seine Pläne für Ketsch: Nichts überstürzen, lieber mit Ruhe entwickeln und langfristig Erfolg einfahren. Es scheint also, dass endlich die notwendige Substanz hinter dem Logistikzentrum im Süden steckt.

Gerade mit Hinblick auf den angekündigten Abzug von Aldi Süd 2022, von dem rund 275 Mitarbeiter betroffen sind, ist diese neue Entwicklung sehr wichtig. Denn sie stützt den Wirtschaftsstandort, der durch die Corona-Krise inzwischen wankt und die Gemeindekasse spürbar belastet. Und es nährt die Hoffnung, dass auch für das Areal des Discounterriesen eine gute Nachfolgelösung gefunden werden kann – auch wenn die Lage dort komplizierter werden dürfte, weil die Bausubstanz nicht mehr zeitgemäß ist und die Starkstromtrassen begrenzen. Vielleicht werden hier also neue, kleinteiligere Nutzungsarten notwendig.

Die Weiternutzung durch LGI in der Sachsenstraße ist hingegen ein fast nahtloser Übergang. Ketsch bekommt dadurch einen äußerst wichtigen Impuls – und das Gewerbegebiet Süd endlich eine dauerhafte Perspektive.