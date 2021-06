Sommerfischen kann beginnen

Ketsch. Der Angelsportverein 1928 lädt am Samstag, 26. Juni, zum Sommerfischen ein. Die Mitglieder sind gebeten, Anmeldungen bis Mittwoch, 23. Juni, um 15 Uhr per E-Mail an sportwart@asv-ketsch zu richten oder Sportwart Peter Hambsch via Telefon 0170/1 61 68 62 zu kontaktieren. Die Platzverlosung erfolgt am Tag des Angelns um 5.30 Uhr am Fischerheim.

Geangelt wird von 7 bis 10 Uhr; Senioren angeln an den Monsterloch-Buhnen, Altsenioren am Anglersee. Alle Fänge sind für den Eigenbedarf bestimmt, informiert der ASV 1928. Die Veranstaltung unterliegt den aktuellen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Die AHA-Regeln sind unbedingt einzuhalten. Nach dem Wiegen ist die Veranstaltung beendet. Fangergebnisse werden zeitnah unter www.asv-ketsch.de veröffentlicht, einzelne Sieger werden mit der Post benachrichtigt. Das Jugend-Sommerfischen erfolgt am Samstag, 13. Juni. Anmeldeschluss ist der 11. Juni, 18 Uhr. Anmeldungen nehmen die Jugendsportwarte Nina und Michael Kaufmann entgegen. zg/wm