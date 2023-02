Nachdem es beim Maifest diesmal den Vatertag quasi obendrauf gibt, entfällt laut den Verantwortlichen in der Neuauflage der zuletzt im vergangenen Jahr durchgeführten Sause im „grünen Dreieck“ der Sommertagszug. An diesem hatten sich in der Vergangenheit die Mehrzahl der Ketscher Kindertagesstätten und die beiden Schulen beteiligt.

Bei diesem Sommertagszug ging es zu fröhlicher Musik

...