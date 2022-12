Sondertraining begeistert

Ketsch. Zum gemeinsamen Sondertraing luden Sabine Backfisch und Ramona Klingenberg die Mitglieder ihrer Linedance-Gruppen der Tanzfreunde Ketsch ein. Der „Don Calitos“ Tanzpalast empfing seine Gäste mit festlicher Dekoration und stimmungsvollen Klängen. Es wurde getanzt zu Klassikern, aktuellen Hits und beliebten Weihnachtsliedern.

Bei der Songauswahl kamen alle Mitglieder auf ihre Kosten und so wurden fleißig die Hüften geschwungen. Die verbrauchten Kalorien konnten in den Pausen mit den Meisterwerken der fleißigen Zuckerbäckerinnen wieder zugeführt werden. Im Vordergrund des Nachmittags standen die Freude am Tanzen sowie das gesellige Miteinander.

Ein gemeinsamer Workshop, geleitet von Sabine Backfisch, brachte nochmals alle Tänzer Seite an Seite auf die Tanzfläche und ließ diese erbeben. Totale Begeisterung war das Ergebnis dieser Veranstaltung. Dies ermutigt den Verein und die Trainerinnen dazu, gemeinsame Tanzevents in näherer Zukunft zu wiederholen. rk