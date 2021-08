Songs von schnulzig und verspielt bis rock’n’rollig

Ketsch. Damals gab es die fliegenden Petticoats und die Autos in den USA hatten noch Heckflossen – die Rede ist von den 1950er- und 60er-Jahren. Diese Zeit holte die Band „Eis am Stil“ aus Edingen-Neckarhausen musikalisch zurück. Und bei der Sause im Innenhof für die Avendi-Bewohner und alle, die dabei sein wollten, meinte es auch der Wettergott gut.

Beim Aufbauen regnete es noch in Strömen und alle schauten besorgt in den Himmel. Zum Glück hörte es beim Start der Band auf und bald kamm sogar die Sonne heraus. Die Veranstaltung – die erste nach langer Corona-Zeit, die mit allen Bewohnern stattfand – war ein voller Erfolg. Für die Bewohner und die Besucher gab es Kuchen, Kaffee, Getränke und alkoholfreie Bowle. Die vorhandenen Sitzgelegenheiten nicht zuletzt für spontane Zuhörer wurden gebraucht. Vom Park gegenüber schauten und hörten Leute zu. Auuch die jüngere Generation bewegte sich zu den Liedern aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Die „Eis am Stil“-Frontfrau – stilecht im Kleid mit einem Pettycoat-Rock – begeisterte mit ihrer guten Stimme.

Wiederauflage geplant

Die Zuschauer klatschten und sangen mit und tauschten ihre Erinnerungen an diese Zeit mit den Tischnachbarn aus. Die Band spielte ein großes Repertoire und fand richtigAnklang. Nach zwei Stunden ging das Open-air-Festival zu Ende. Die Begeisterung war groß und auch die Rufe nach Zugabe, sodass das Avendi beschloss, die Veranstaltung, die Corona-konform durchgeführt wurde, zu wiederholen. zg