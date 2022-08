Sonntags zum „Mondbär“

Ketsch. Zur nächsten Vorstellung in der Reihe „Sunday Movies“ („Sonntagsfilm“) lädt das Projektteam dieses Formats, bei dem neben Kinospaß auch der interkulturelle Austausch und das gemeinsame Kennenlernen in ungezwungener Atmosphäre im Vordergrund stehen soll, am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr ins Central Kino nach Ketsch ein.

Gezeigt wird der Film „Der Mondbär“ und der Eintritt ist frei. „Wir freuen uns auf die offizielle Fortführung der Reihe und über einige Gäste, wie Bürgermeister Timo Wangler, die sich angekündigt haben“, lässt Sabine Weiß stellvertretend für das Projektteam wissen. csc

Der „Mondbär“ zusammen mit seinen Freunden. © dpa/Universal