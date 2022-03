Sozialverband VdK hat Hauptversammlung gut gemeistert

Ketsch. „Ich bin richtig froh, dass wir unsere Jahreshauptversammlung letztlich so gut meistern konnten“ – das waren die ersten Worte der Vorsitzenden Ursula Bäuerlein, nachdem das Schlusswort der Versammlung gesprochen war. Insbesondere die Besetzung wichtiger Vorstandsämter des Ortsverbands im Sozialverband VdK gestaltete sich dieses Mal zu einer komplizierten Herausforderung. Der zweite Vorsitzende verstarb kürzlich, der langjährige Schatzmeister hatte schon vor vielen Monaten angekündigt, nicht mehr zu kandidieren, und auch bei den im Verein sehr wichtigen Beisitzern standen große Veränderungen an.

Doch der gemeinsame Schulterschluss gelang und der wohltätige Verein kann sich erneut als gut aufgestelltes, leistungsfähiges Team präsentieren. Der Jahresbericht der Vorsitzenden Bäuerlein war von vielen pandemiebedingten Ausfällen geprägt. Die überaus beliebten Muttertagsfeier, Dampfnudelparty und Adventsfeier mussten allesamt abgesagt werden. Etliche individuelle Beratungen und Aktivitäten zu Themen wie Pflegegraderhöhungen, Hilfen bei Rentenanträgen-, Versorgungsamt-, Behördenproblemen, Klärungen in Sachen Grundsicherung, oder sonstigen Unterstützungen für Ratsuchende durften unter Corona-Bedingungen stattfinden.

Die Gewählten Vorsitzende: Ursula Bäuerlein Stellvertretende Vorsitzende: Margarete Geiger Schatzmeisterin: Nadine Damerow Schriftführerin: Marlies Mainka Beisitzer: Hans-Peter Christ, Ernst Diehm, Bernhard Haag und Rudolf Sütterlin Frauensprecherin: Ursel Dreher Revisorenteam: Rudi Enzmann, Helga Feiler, Harald Naas, Gerda Schilling Deligierte für den Kreistag: Margarete Geiger, Gerda Schilling rie

Gleichermaßen gab es weihnachtliche Überraschungen für die Kids des Kinderheims St. Josef in Mannheim. Auch die Lebenshilfe Ketsch-Hockenheim und die GRN-Senioren in Schwetzingen wurden tatkräftig unterstützt. Der scheidende Schatzmeister Harald Naas präsentierte einen Kassenbericht, den Gerda Schilling vom Revisorenteam mit Lob bedachte. Die von der stellvertretenden SoVD-Kreisvorsitzenden Heidegard Busch beantragte Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Sie übernahm auf allgemeinen Wunsch hin die Funktion der Wahlleiterin. Alle wieder kandidierenden Funktionsträger wurden ohne Gegenstimmen bestätigt oder neu gewählt.

Muttertagsfeier geplant

Vorausblickend planen die Verantwortlichen erneut eine Muttertagsfeier am 7. Mai, die Dampfnudelparty (10. September) sowie die Adventsfeier am 3. Dezember. „Vorausgesetzt, dass es keine Pandemierückschläge gibt“, schränkte Bäuerlein ein. Beim Mehrtagesausflug nach Oberaudorf am „Wilden Kaiser“ vom 22. bis 26. Mai sind noch einige Plätze frei. Auf Ostergeschenke dürfen sich bereits jetzt die Kinder aus St. Josef und die Lebenshilfe freuen. rie/Bild: Rieger