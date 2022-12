Spannende und abwechslungsreiche Arbeit

Ketsch. Im Jahr 2020 Jahr konnte bei der Hemmerich GmbH auf stolze 100 Jahre Firmengeschichte zurückgeblickt werden. Gründer des traditionsreichen Ketscher Handwerksbetriebes, der sich seit 1948 in der Schwetzinger Straße befindet, war 1920 Wilhelm Hemmerich und später führten Gerhard Hemmerich und Franz Hemmerich die Geschäfte weiter. Geschäftsführer ist seit 1999 Frederic Hemmerich, der sich nun freut, dass mit seinem Neffen Marius Gredel sprichwörtlich „die Weichen für die weitere Unternehmenszukunft“ gestellt worden sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 23-jährige Ketscher bestand nach dem Besuch der Meisterschule in Heidelberg in diesem Jahr die Meisterprüfung und darf nun den Meistertitel für das Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk führen. „Ich bin in den Betrieb praktisch hineingewachsen und erinnere mich noch gut daran, wie ich schon als kleiner Junge meinem Opa Gerhard in der Werkstatt zusah. Er war ja bis zu seinem 80. Lebensjahr mit tätig und mir war früh klar, dass ich einen handwerklichen Beruf erlernen wollte. Zuerst dachte ich daran, Elektriker zu werden, doch nun bin ich mit meinem eingeschlagenen Weg sehr zufrieden“, sagt der frischgebackene Meister, der mit 15 weiteren jungen Männern den Abschluss in diesem Meisterkurs in Heidelberg schaffte.

Besonders gefalle ihm an seinem Beruf, dass es keine Routine gebe und die Arbeit spannend, abwechslungsreich sei und ihm Spaß mache. Viel technisches Verständnis sei neben handwerklichem Geschick gefragt, und auch kaufmännische Inhalte seien Teil der Arbeit.

Mehr zum Thema Polit-Talk Luisa Neubauer wird bei «Hart aber Fair» nicht eingeladen Mehr erfahren Ökumene Hungermarsch in Brühl mit großem Ziel Mehr erfahren

Nach seiner Lehre war er bereits ein Jahr als Geselle im Betrieb seines Onkels tätig und ist dort Teil eines Teams von zehn Personen, mit denen er sich sehr gut versteht, denn auf ein gutes Betriebsklima wird seit jeher geachtet. Das Leistungsspektrum der Firma Hemmerich umfasst den Einbau von Klimaanlagen und Wärmepumpen, Installationen und alles, was zum Bereich Sanitär und Heizung dazugehört.

Familie ein starker Rückhalt

„Ich bin froh. nun langsam in die Aufgaben hineinzuwachsen, welche zur Führung eines Betriebes dazugehören. Meine Familie hat mich immer unterstützt und auch in meinem Freundeskreis gibt es einige Handwerker, die viel Verständnis dafür haben, dass man eben manchmal fast rund um die Uhr erreichbar sein muss“, erklärt Marius Gredel. Sein Onkel Frederic Hemmerich wird noch einige Jahre den Betrieb führen, doch auch er freut sich, dass mit dem bestandenen Meistertitel von Marius nun die Unternehmenszukunft gesichert ist.

„Schön wäre es gewesen, wenn mein Vater noch miterlebt hätte, dass nun mit Marius die vierte Generation im Betrieb ist und er sich vorstellen kann, diesen zu führen. Wir alle gratulieren Marius ganz herzlich zum Meistertitel und wünschen ihm nun eine erfolgreiche und schöne Zukunft hier im Betrieb“, betont Frederic Hemmerich. csc