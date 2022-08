Spaß beim Drehwurf mit Ringen oder Lauf und Zielwurf

Ketsch. Rund 30 Kinder kamen auf dem Sportplatz der TSG Ketsch zum Ferienprogramm zusammen. Die Trainerinnen Uschi Mühlinghaus und Nicole Ros hatten ein buntes Programm für die Kinder vorbereitet, die sich, unterteilt in vier Gruppen, an insgesamt sechs Disziplinen versuchten: Biathlon (bestehend aus Lauf und Zielwurf), Hürden-Sprint, Hochsprung, Speerwurf (mit Schaumstoff-Speeren oder „Heulern“), Drehwurf mit Ringen und Mehrfachsprünge durch Reifen mit Schlusssprung in die Weitsprunggrube.

Los ging’s nach einer Aufwärmrunde von Station zu Station, wo auch ein, zwei Probeläufe für die ersten Versuche absolviert wurden. In der Grillhütte der TSG warteten Getränke sowie ein kleiner Snack und zum Abschluss ein Eis auf die Kinder. Kurz nach 13 Uhr endete dann ein gelungener Vormittag, an dem sich die Kinder spielerischen an einigen Teildisziplinen des Leichtathletik-Sports ausprobieren konnten.

Zum Helferteam, ohne welches eine solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre, zählten junge Nachwuchsathleten – jedenfalls packten Florian Epperlein, Cara Kemptner, Lea Keller, Eva Montag, Lotta Mühlinghaus, Nieke Peste, Jule Rehn, Jonas Röser und Patricia Stiefel mit an. Darüber hinaus unterstützten die erwachsenen Helfer Evelyn Biemer , Sandra Kemptner, Sonja Keller, Stefgi, Krupp, Zsuzsanna Radi-Leti, Simone Schneider und Daniela Stiefel. zg