Ketsch/Brühl. Während viele Freizeitaktivitäten in Corona-Zeiten nicht oder kaum ausgeübt werden können, genießt Bridge aktuell mit den vielfältigen Möglichkeiten des Online-Spielens einen enormen Zulauf. Und so hat sich das neue Präsidium des deutschen Bridgeverbandes unter der Leitung der gerade mal 30 Jahre jungen Präsidentin Marie Eggeling das Ziel gesetzt, mit einer Online-Unterrichtsinitiative in ganz Deutschland die Mitgliederzahlen zu erhöhen, während fast alle Vereine derzeit Mitgliederverluste zu beklagen haben.

Eine Woche nach Ostern starten deutschlandweit kostenlose Onlinekurse für Anfänger, die sich für dieses spannende Spiel interessieren. In zehn Einheiten werden die Grundlagen des Spiels und der Spaß daran vermittelt.

Fit nach wenigen Einheiten

Die Online-Kurse werden vom Deutschen Bridge-Verband organisiert und finden in der Woche von Montag, 12. April, bis Freitag, 16. April, zu verschiedenen Startzeiten statt. Je nach Lerngeschwindigkeit erreicht man die „Clubreife“ nach zehn bis 15 Lerneinheiten. Im Kurs wird viel Wert auf das Spielen gelegt, so dass der Spielspaß nicht zu kurz kommt.

Natürlich beantworten auch die Ansprechpartner der vielen Clubs unter anderen in Brühl und Ketsch immer gerne Fragen von Bridgeinteressenten. zg

