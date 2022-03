Spaßige und bewegungsreiche Unterrichtseinheit

Ketsch. Kinder sollen gesund aufwachsen und sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln, die ihr Leben aktiv gestalten, ohne Sucht und Gewalt. Das Unterrichtsprogramm „Klasse 2000“, das vor über 30 Jahren von Experten aus Medizin und Pädagogik am Klinikum Nürnberg entwickelt wurde und seitdem ständig wissenschaftlich begleitet und überprüft wird, hilft den Jüngsten dabei. „Klasse 2000“ erreicht Kinder schon in der Grundschule und fördert wichtige Gesundheits- und Lebenskompetenzen.

Es sind keine Zusatzstunden notwendig, das Konzept läuft integriert im normalen Stundenplan. Das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in Grundschulen hat schon über 1,4 Millionen Kinder erreicht. „Klasse 2000“ wird über Spenden und Fördergelder finanziert, meist in Form von Patenschaften für einzelne Klassen.

Die Kosten belaufen sich auf 220 Euro pro Klasse und Schuljahr. An der Neurottschule ermöglichen der Lions Club Schwetzingen und die AOK-Bezirksdirektion Mannheim Kindern die vierjährige Teilnahme an dem Programm für ein gesundes Leben.

Behandelt werden die Themen Ernährung, Bewegung und Entspannung, der Umgang mit unangenehmen Gefühlen, gewaltfreie Konfliktlösung und die kritische Auseinandersetzung mit Alkohol und Tabak.

Die Sponsoren waren an der Schule zu Gast. Gesundheitsförderin Ulrike Füssel hielt mit der Klasse 1b auch auf dem Schulhof eine bewegungsreiche und spaßige Unterrichtseinheit ab. Seit dem vergangenen Jahr gehört die Neurottschule zu den vielen Grundschulen in Deutschland, an denen „Klasse 2000“ zum festen Bestandteil des Schullebens gehört. Das Programm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention habe „enorm an Fahrt aufgenommen“, berichtete Schulleiter Joachim Rumold. Das Programm koste Geld, deshalb sei er besonders froh, dass die Sponsoren hier unterstützen.

Im Oktober hatte die gesamte Schülerschaft einen Sponsorenlauf auf die Beine gestellt. Nach vielen Runden über das Schulgelände konnte eine Spende von 3175 Euro an die Schulprojektleiterin Claudia Fischer sowie an Klaus-Dieter Schoo, der als Projektleiter für „Klasse 2000“ in Mannheim tätig war und dessen Enkelin Schülerin an der Neurottschule ist, übergeben werden.

Rumold dankte den Sponsoren von Lions Club und AOK, die nicht nur die Teilnahme der Erstklässler für die gesamte Grundschulzeit gesichert hätten. Derzeit nehmen schon die zweiten Klassen aktiv am Gesundheitsprogramm teil. Jetzt starteten auch die beiden jetzigen ersten Klassen in das Programm.

„Gute Gesundheitsförderung“

„,Klasse 2000’ muss als Marke präsent bleiben“, meinte Hans Zund, beim Lions Club Schwetzingen Beauftragter für Schulsozialarbeit. Während der Corona-Pandemie habe man leider keine Benefizveranstaltungen durchführen können: „Wir unterstützen diese Gesundheitsförderung für Kinder sehr gerne.“ Für Präsident Helmut Herkert ist das Programm „ein Dauerläufer, eine feste Größe und eine tolle Möglichkeit, bei den Kindern anzukommen“. Das habe sich auch bei den Mitgliedern des Lions Clubs schnell herumgesprochen. Christian Bikowski von der AOK Baden-Württemberg, die Schwetzinger Kunden-Center-Leiterin Isabell Villhauer und Luisa Koch schauten sich an, was die Klasse 1b mit ihrer Lehrerin Rebecca Matajka bei ihren Bewegungsübungen auf dem Schulhof so drauf hatte.

Die AOK Baden-Württemberg übernimmt seit 2016 vierjährige Teilpatenschaften für Klassen. Allein im Bereich der Bezirksdirektion unterstütze die Gesundheitskasse 80 Schulen. „Im vergangenen Jahr haben wir jede Klasse bezahlt und alles übernommen“, sagte Bikowski. Er sehe in „Klasse 2000“ ein großartiges Programm für die Gesundheitsförderung: „Das unterstützen wir gerne auch weiterhin.“

Die Sponsoren waren sich einig: Die Pandemie zeige deutlich, wie wichtig die Gesundheit gerade jetzt für die Kinder ist. Dank der Spenden können sich die Grundschüler der Neurottschule in diesem Schuljahr über 15 Unterrichtseinheiten rund um die Gesundheit freuen. Bei den Besuchen von Gesundheitsförderin Ulrike Füssel werden mit spannenden Experimenten und interessantem Material neue Themen in den Unterricht eingeführt. Das begeistert die Kinder immer wieder. Mehrere Studien belegen die Wirksamkeit des Programms und seine Praxistauglichkeit.

Ehemalige „Klasse 2000“-Kinder zeigten positive Effekte auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten wie zum Beispiel auf den Konsum von Süßigkeiten und einen aktiven Schulweg.