Spaziergang durch die Ortsgeschichte

Ketsch. Nach einer langen Pause möchte die Hausfrauengemeinschaft mit ihren Mitgliedern wieder durchstarten. Bei einem Spaziergang durch Ketsch gibt es am Donnerstag, 12. August, um 10 Uhr viel über die Entwicklung der Gemeinde in den letzten 60 Jahren zu erfahren. Auf dem Weg von der Bahnhofsanlage über Schwetzinger Straße, Rathaus, Rheinbrücke, Bruchgelände und zurück über die Gutenbergstraße erfährt man in lockerem Rahmen Wissenswertes über Neugestaltung und Tradition. Der Rundgang wird von Gemeinderat Jürgen Stang geführt. Bei den Stopps werden Getränke ausgegeben. Nach dem Spaziergang ist Gelegenheit, im Freien zu verweilen. Einhaltung der 3G-Regel ist Voraussetzung, Nachweis ist mitzubringen. Anmeldung bis Dienstag, 10. August, bei Gudrun Bröckel, Telefon 06202/6 53 67. Bei Regen findet das Treffen nicht statt.

