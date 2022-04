Spaziergang über die Rheininsel

Ketsch. Der Umweltstammtisch beging den südlichen Teil der Ketscher Rheininsel. Vorsitzender Matthias Ihrig informierte dabei am Forsthaus, in der „Bärlauchabteilung“, über die Eulenbrücke, am Myriameterstein und über die Wildrebe. Tags zuvor waren die Mitglieder bereits am „Aktionstag der Vereine“ aktiv. Mit einem attraktiven Stand und der Vereinsrikscha als Blickfang informierten die Mitglieder zahlreiche Besucher, die den Weg in die Ketscher Rheinhalle gefunden hatten, über die Arbeit und Ziele des Stammtischs.

Nun steht für den Verein am Freitag, 6. Mai, ab 18.30 Uhr die Mitgliederversammlung im Bootshaus Ketsch, Am Kraichbach 1, bevor. In der Einladung an die Mitglieder wird als achter Tagesordnung auch die Neuwahl des Vorstandes aufgeführt. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.umweltstammtischketsch.de

