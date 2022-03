SPD spricht sich bei Ketscher Bürgermeisterwahl für Timo Wangler aus

Ketsch. „Der richtige Mann, zur richtigen Zeit“, so fasst Fraktionssprecher und Ortsvereinsvorsitzender Tarek Badr den Eindruck seiner Genossen im Ketscher Gemeinderat und im Vorstand des Ortsvereins zur Kandidatur des parteilosen Timo Wangler für das Amt des Bürgermeisters in Ketsch zusammen, wie es in einer Mitteilung heißt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits im Vorfeld habe die Fraktion intensive Gespräche mit allen ernsthaften Bewerbern geführt. „Von Timo Wangler bekamen wir dabei einen sehr guten Eindruck von seiner Motivation und Teamfähigkeit“, so Gemeinderat Jens Rebmann: „Ein bodenständiger Teamplayer mit großem Fachwissen, den unsere Gemeinde dringend benötigt, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen.“

„Ruhige und besonnene Art“

Die Fraktion betone unisono, dass man mit Timo Wangler einen Bürgermeisterkandidaten habe, der einerseits mit dem Ort eng verbunden sei und gleichzeitig die geballte Fachkompetenz mitbringe, die es für ein solches Amt benötige. „Timo Wangler bringt langjährige Erfahrung aus der Verwaltung mit und hinterlässt seinem derzeitigen Arbeitgeber, der Gemeinde Sandhausen, einen soliden Haushalt“, so Gemeinderat Jens Kochendörfer. „Dies ist gerade jetzt wichtig für Ketsch“, so Kochendörfer weiter. Seine „ruhige und besonnene Art“ ermögliche es nach Einschätzung von Gemeinderat Michael Rößler, dass man die Kommunikation zwischen Verwaltung, Gemeinderat und den Bürgern weiter verbessern könne.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch Ortsvereinsvorsitzende Sandra Reiff äußerte sich zufrieden über die Kandidatur Wanglers: „Wir brauchen jemanden, der den Ort mit neuen Ideen voranbringen kann, jemanden, der nicht nur verwalten, sondern auch gestalten kann und auch eine Vorstellung davon hat, wie man Ideen umsetzen und finanzieren kann.“ Auch für sie vereinbart Wangler diese Voraussetzungen am besten. Die gesamte Fraktion wie auch der Vorstand des Ortsvereins freuen sich auf einen spannenden Wahlkampf: „Wir haben bei der anstehenden Bürgermeisterwahl wirklich tolle Bewerber, mit denen man gut zusammenarbeiten kann“, so Gemeinderat Moses Ruppert, „auch aus meiner Sicht ist jedoch Timo Wangler, derjenige mit der größten fachlichen Kompetenz.“ In der anstehenden Mitgliederversammlung wird die Fraktion und der Vorstand den Mitgliedern die Unterstützung von Wangler empfehlen. zg